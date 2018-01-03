Неисправный российский Ми-24 упал в Сирии: пилоты погибли

Российский боевой вертолет Ми-24 потерпел катастрофу в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Инцидент произошел 31 декабря. По информации Минобороны, вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама, передает РИА Новости.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", — отметили в Минобороны РФ.

Вертолет Ми-24 вынужден был совершить жесткую посадку в 15 километрах от аэродрома назначения. Оба пилота погибли. По данным военного ведомства, борттехник вертолета получил травмы. Его оперативно эвакуировали поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь.