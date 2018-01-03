В Чувашии предотвратили массовое побоище

Грандиозное побоище чуть не произошло в одном из чувашских сел. Полиция задержала более 70-ти человек, сообщает "Интерфакс".

Около 10 часов вечера 2 января патруль ГИБДД обратил внимание на большое скопление машин на дороге у села Калинино Вуйнарского района республики Чувашия. На площади же в центре села собралась толпа агрессивно настроенных мужчин. Гаишникам пришлось вызывать подкрепление. Прибывшие в Калинино наряды полиции задержали в общей сложности 72 человека возрастом от 18 до 30 лет.

Как оказалось, накануне два жителя разных сел повздорили в одном из ночных клубов района. Конфликт не удалось исчерпать на месте — договорились встретиться вечером следующего дня уже большим составом и попытаться разрешить возникшие противоречия силовым способом. Однако в эти планы вмешались правоохранители - все бойцы были оперативно развезены по "обезьянникам" разных отделений полиции.

Ко всем несостоявшимся участникам массового побоища применены меры административного характера. Разбирательство продолжается