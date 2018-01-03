"Сибирь" обыграла "Амур" и продлила победную серию в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Новосибирская "Сибирь" на чужом льду в серии буллитов добилась победы над хабаровским "Амуром" со счетом 3:2.

В основное время матча в составе хозяев две шайбы забросил Томаш Зогорна (6-я и 55-я минуты). У новосибирцев отличились Йонас Энлунд (11-я) и Рок Тичар (55-я). В овертайме командам забить не удалось, а в серии буллитов победу "Сибири" принес точный бросок в исполнении Вячеслава Основина.

Клуб из Новосибирска одержал четвертую победу подряд и с 68 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции. "Амур" с 69 баллами располагается строчкой выше, победная серия хабаровчан прервалась на пятом матче.