В сельской администрации в Армении произошел взрыв

Около 8 утра по московскому времени 3 января в администрации села Мец Парни на севере Армении произошел взрыв. На место ЧП выехала пожарно-спасательная группа.

Взрывной волной выбиты стекла, повреждены и разрушены стены здания на площади 140 кв. метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС. О пострадавших пока ничего не известно. По предварительным данным, в здании взорвался бытовой газ.