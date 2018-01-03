На набережной Яузы горел жилой дом

В Москве загорелся жилой дом на Яузе по адресу набережная Академика Туполева 1/7. Как сообщили ТАСС очевидцы, горит второй или третий этаж здания. Пожарные уже спасли из огня женщину с ребенком. Позже они вывели еще 20 человек. Один человек пострадал от дыма. Пожар был локализован на площади 25 кв. метров и вскоре потушен