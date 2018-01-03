Нурмагомедов за бой с Барбозой заработал 160 тысяч долларов

Стала известна сумма гонорара, которую получил российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов за победу в бою с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 в Лас-Вегасе.

По информации портала Sherdog, Нурмагомедов в сумме получил 160 тысяч долларов, из которых 80 тысяч – бонус за победу. Соперник российского бойца заработал более чем в два раза меньше – 75 тысяч долларов. Отметим, что самую большую сумму разделили участницы главного боя вечера. Бразильянка Кристиан Жустину забрала с собой полмиллиона долларов. Проигравшая ей американка Холли Холм – 300 тысяч.