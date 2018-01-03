В США умер главный мормон

Томас Спенсер Монсон, президент самой крупной религиозной организации мормонов — Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, скончался в США на 91 году жизни. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте церкви: "Президент Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви, скончался во вторник, 2 января 2018 года, в своем доме в Солт-Лейк-Сити".

Монсон в возрасте 36 лет был посвящен в апостолы (высший ранг мормонского духовенства). Он вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов. В 2008 году он стал президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней после смерти его предшественника Гордона Хинкли, передает РИА Новости.

При администрации Рональда Рейгана Монсон был членом в президентском совете по частной деятельности. Монсон был активным членом скаутского движения. Он получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.