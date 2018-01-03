Владислав Третьяк: на молодежном чемпионате мира у нас была хорошая команда

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выступление российской молодежной сборной на чемпионате мира. На турнире в Баффало россияне на стадии четвертьфинала проиграли американцам со счетом 2:4 и выбыли из борьбы за медали.

"На чемпионате у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера, — заявил Третьяк, которого цитирует ТАСС. — Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь. Игроки были хорошо готовы физически, при игре "5 на 5" действовали на равных, не уступали в движении, неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола, а вот с большинством все было не лучшим образом — всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина — было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление".

Также Третьяк отметил, что ожидает от российского сборной лучшего результата на следующем турнире. "Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на турнире в этом году, — сказал он. — У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же канадцы за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала".