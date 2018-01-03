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3 января 201814:14

Работники заправки в Казахстане отбились от грабителей незадолго до Нового года
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Камера наблюдения, установленная в помещении автозаправочной станции, расположенной на трассе Челябинск — Новосибирск, неподалеку от города Петропавловска в Северо-Казахстанской области, запечатлела момент противостояния работников предприятия и пары налетчиков, решивших поживиться за чужой счет.

На кадрах видно, что один из нападавших набросился на женщину-кассира и принялся ее избивать. В это время его подельник вступил в поединок с охранником – последний достаточно быстро разобрался со своим оппонентом и пришел на помощь сотруднице АЗС. Совместными усилиями им удалось обратить в бегство и второго грабителя.
Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, в настоящее время их поиском занимаются правоохранители.

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