Нет контрафакту: в РФ ужесточат правила торговли алкоголем

Контрафактный алкоголь — одна из самых масштабных проблем в России. В прошлом году из оборота было изъято 9 миллионов литров поддельного спиртного. Это заставляет все больше ужесточать правила торговли такой продукцией.

К онлайн-торговле алкоголем Россия пока не готова. Дадут ли зеленый свет интернет-продажам спиртосодержащей продукции? Среди игроков рынка это был чуть ли не самый обсуждаемый вопрос ушедшего года. В Минфине даже разработали соответствующий законопроект. Но пока правила лишь ужесточают.

Реклама алкогольных напитков интернет-магазинов запрещена в СМИ. А любой виртуальный прилавок с винами и коньяками теперь ждет досудебная блокировка – она занимает она всего 1-2 дня. Главная причина – львиная доля ассортимента – несертифицированная продукция. В лучшем случае, выпущена без уплаты акциза и НДС. В худшем – опасная подделка.

"На первый взгляд, статистика предыдущего года выглядит вдохновляюще. По цифрам, выходит, россияне стали меньше пить. Вдвое упали продажи алкогольных коктейлей, на треть меньше стали покупать шампанского. И даже продажи водки снизились на 20 процентов.

А с этого года, по закону, с прилавков должны совсем исчезнуть слабоалкогольные энергетики", — говорит Вадим Дробиз, Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Однако эксперты утверждают, главными задачами в борьбе за культурное потребление все-таки остаются война с контрафактом и снижение градуса.

По статистике, лишь 11 процентов россиян предпочитают вино, почти каждый третий – пиво. Но больше половины потребителей выбирают крепкие напитки. А лидер в этом сегменте по-прежнему контрафактная водка. На втором месте самогон. И уже по данным медиков выходит: Россия пятая страна мира по количество выпиваемого алкоголя – в среднем 15 литров в год на человека. Уступаем только Белоруссии, Украине, Эстонии и Чехии.

В расчет при этом не берется вся та спиртосодержащая продукция, которая к напиткам официально отношения не имеет. С этого года все лекарства, содержащие спирт, также должны быть зарегистрированы в системе ЕГАИС.

"То, что сейчас потребление нелегального алкоголя сместилось в сторону спиртосодержащих жидкостей, в первую очередь медицинского назначения, ни для кого не секрет. Очевидно, что реализуется она через аптеки. Планируется распространить ЕГАИС на распространителей фармпрепаратов и, очень надеемся, что будет и на розничные точки, торгующие спиртосодежащими препаратами", — говорит Дмитрий Добров, председатель правления Союза производителей алкогольной продукции

Еще одно нововведение – любого немаркированного алкоголя по территории страны теперь можно перемещать не более 10 литров. Эксперты говорят, с помощью этой нормы бороться намерены прежде всего с сомнительной продукцией из Казахстана. Ее внутри единой таможенной зоны везут в приграничные российские регионы.

Впрочем, опасаться стоит и отечественным самогонщикам. Тем более, что в разработке у депутатов новый законопроект – продавать стеклянную тару для водки хотят разрешить только предприятиям с лицензией.