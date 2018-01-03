По Европе прошелся шторм "Элеанор": первые кадры разрушений

В Европе бушует мощный шторм "Элеанор". Во Франции стихия уже оставила без электричества более 200 тысяч человек. Снежная буря прошлась и по соседней Британии. Из-за поваленных деревьев на многих трассах и участках дорог прервано автомобильное и железнодорожное сообщение. Власти предупреждают о новой угрозе наводнения и рекомендуют всем оставаться дома.

Ураганный ветер, мощные порывы которого достигали 160 километров в час, ударил по британским островам с разрушительной силой. Поваленные деревья, перевернутые машины на дорогах, оборванные линии электропередачи. Десятки тысяч домов остались без света. Огромные волны обрушились на прибрежные города. Некоторые из них основательно затопило.

Гэлвей, Западная Ирландия: вторые сутки здесь продолжается борьба с наводнением. Чтобы избежать подтопления Лондона, были закрыты барьеры в устье Темзы. В английском Бирмингеме с одного из зданий сорвало крышу: к счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Буря "Элеанор" не ограничилась островами и прошлась по территории Франции. Основной удар пришелся по Атлантическому побережью, но досталось и центральным регионам, в том числе и Парижу. "Я вышел на улицу и увидел, как строительные леса упали прямо на машины посередине улицы, — рассказывает житель Парижа Жан Клод Элье. — К счастью, людей было мало в это время дня, так что ущерб исключительно материальный".

Около 200 тысяч домовладений во Франции этой ночью остались без света. Высокий — "оранжевый" — уровень тревоги был объявлен в 51 департаменте страны. В горных районах страны ожидают усиления ветра до 52 метров в секунду и опасаются схода лавин. На многих лыжных курортах прекращена работа фуникулеров.

Это уже четвертый атлантический шторм, с которым Франция сталкивается за последние три недели. Предыдущая буря "Кармен" прошлась по стране всего лишь два дня назад.

В Великобритании стихия уже отыграла свое, тем не менее, местная метеослужба предупреждает, что сохраняется угрозе наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе. Из-за сильного ветра над Ла-Маншем паромное сообщение между Великобританией и Францией было решено приостановить.