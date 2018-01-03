В Венеции ограбили Дворец дожей: ущерб уже оценивают в миллионы евро

Из Дворца дожей неизвестные украли брошь и две серьги с выставки индийских драгоценностей. По декларации предметы стоят 30 тысяч евро, но в реальности продать их можно за несколько миллионов.

Преступники пробрались в зал с экспонатами 3 января, в последний день выставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию. На кадрах видеонаблюдения видно, как похитители вскрыли витрину, после чего включилась сигнализация, но воры не растерялись, забрали украшения и сбежали.

Глава венецианской полиции заявил, что выяснит, почему витрина на выставке была так плохо защищена от взлома, а система оповещения сработала с опозданием. К расследованию подключились эксперты из Рима. Фотографии похищенных экспонатов музей переслала в Великобританию, чтобы точно установить размер ущерба.

Всего на выставке было представлено 270 предметов эпохи Великих Моголов. Все ювелирные изделия были взяты из частной коллекции шейха Аль-Тани.