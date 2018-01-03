Северная Корея начинает переговоры с Южной

Одно из главных событий дня: КНДР и Южная Корея впервые за последние два года использовали "горячую" линию связи. Пока они обсудили только предстоящую зимнюю Олимпиаду и возможное участие в ней северокорейской сборной. Но в Сеуле все равно оценили готовность Пхеньяна к диалогу. Правда, в этот обоюдный компромиссный настрой опять не вписался президент США Дональд Трамп, который именно сейчас решил помериться с Северной Кореей размерами ядерных кнопок. Зачем ему это, и есть ли шанс на ослабление напряженности на Корейском полуострове хотя бы на время Олимпиады?

Экстренный выпуск новостей на центральном телевидении КНДР: сегодня по решению Ким Чен Ына впервые за два года восстановлена специальная линия связи с Южной Кореей. 1 января северокорейский лидер объявил о решении направить сборную КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан.

"Выполняя решение нашего лидера, мы наладим тесный контакт с Южной Кореей в откровенном и доверительном ключе, — констатирует председатель комитета КНДР по мирному воссоединению Кореи Ли Сон Квон. — На рабочем уровне мы обсудим вопросы, связанные с отправкой нашей делегации на зимнюю Олимпиаду".

Первый контакт представителей Севера и Юга состоится 9 января в местечке Пханмунчжом внутри демилитаризованной зоны на 38-й параллели, где войска двух Корей стоят друг против друга в боевой готовности. Это, кстати, всего в 80 километрах от Олимпийской деревни в Пхенчхане.

Ким Чен Ын предложил возобновить диалог без предварительных условий. В Сеуле это трактуют как сигнал к тому, что Олимпиада — не единственная тема диалога. "Улучшение межкорейских отношений не может быть достигнуто отдельно от решения северокорейской ядерной проблемы, поэтому министерство иностранных дел должно тесно работать с нашими союзниками и международным сообществом для одновременного улучшения межкорейских отношений и решения ядерной проблемы КНДР", — считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Тесная работа с союзниками как раз вызывает больше всего вопросов. В новогоднем обращении Ким Чен Ын поставил задачу начать массовое производство ядерных боеголовок и ракет для сдерживания агрессивной политики США, напомнив, что ядерная кнопка всегда на его рабочем столе. Заявление попало точно в цель — Дональд Трамп с готовностью начал мериться ядерными кнопками. "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!", — написал американский президент в Twitter. Он даже продемонстрировал ее на своем столе в Овальном кабинете.

Южная Корея, в свою очередь, уже готовит план размещения сборной КНДР. Спортсменов в Пхенчхан предлагается доставлять автобусами, а сопровождающую делегацию и болельщиков — морем, на катерах. Опыт совместного участия олимпийских команд Южной и Северной Кореи уже есть. Они прошли под одним флагом на открытии Летней Олимпиады в Сиднее в 2000 году. Были еще Азиатские игры в Пусане в 2002-м и Инчхоне — в 2014-м, а также Универсиада в Тэгу в 2003-м.

Увидит ли мир совместный марш спортсменов КНДР и Южной Кореи на стадионе в Пхенчхане? Сейчас предугадать невозможно. Помимо доброй воли этих двух стран, есть еще третья сила, которая явно не заинтересована в межкорейском примирении. США уже заявили, что не собираются прерывать антисеверокорейские военные учения на время Олимпиады, а это значит, что острая фаза кризиса на Корейском полуострове по-прежнему далека от завершения.