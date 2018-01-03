ЦСКА обыграл "Йокерит" и продлил победную серию в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на своем льду в овертайме обыграл хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:1 и продлил победную серию до четырех матчей.

В основное время встречи счет на 7-й минуте открыл форвард армейцев Сергей Шумаков. На это гости ответили голом в исполнении Петера Регина (45-я минута). В овертайме победу столичному клубу принес точный бросок Валерия Ничушкина. ЦСКА, ранее обеспечивший себе выход в плей-офф, с 106 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Йокерит" с 88 баллами располагается строчкой ниже.

В другом матче игрового дня астанинский "Барыс" дома проиграл ханты-мансийской "Югре" со счетом 2:3. Для клуба из Казахстана это поражение стало шестым подряд.