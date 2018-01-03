Порошенко: худшее в украинской экономике позади

Президент Украины Петр Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании страны. "Худшее в украинской экономике уже в прошлом", — написал глава государства в среду в Twitter.

2017 став переломним у реформуваннЁ країни. Медична, пенсЁйна, освЁтня – реформи, якЁ впровадять принциповЁ змЁни в життЁ українцЁв та наблизять стандарти життя до європейських. pic.twitter.com/aKSCuVoBKf — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 января 2018 г.

По мнению Порошенко, в минувшем году была заложена основа для устойчивого развития Украины. Он также упомянул медицинскую, пенсионную и образовательную реформы, которые приблизят стандарты жизни простых украинцев к европейским.