"Смерть Америке, смерть дьяволу". В Иране не стихают протесты

Иранская полиция в среду задержала одного из главных организаторов беспорядков в стране. Им оказался гражданин не названного пока государства Евросоюза. По данным властей, именно он координировал действия почти 200 подстрекателей в разных городах Ирана. Сообщается, что задержанный связан с европейскими спецслужбами. Многие его сообщники сейчас тоже под стражей, но протесты не стихают вот уже неделю.

Толпа рвет в клочья портреты национальных лидеров. Их изображения втаптывают в землю на улицах Тегерана, Мешхеда, Исфахана. Волнения во всех крупных городах страны не прекращаются уже неделю.

Молодые люди поджигают машину скорой помощи якобы за то, что врачи не помогли их раненным друзьям. Протесты отнюдь не мирные. Вот десятки человек буквально набрасываются на полицейского в форме.

Митингующие не оставляют попыток завладеть оружием силовиков. При этом полицейские разгоняют агрессивные группы слезоточивым газом, а в ответ по людям в форме выпускают горящие петарды, фейерверки. В списке погибших при беспорядках – свыше 20 человек.

Уже привычно громче всех и больше всех комментируют происходящее в Иране американцы. Дональд Трамп высказывается в Twitter в том духе, что наконец настало время перемен.

Разумеется, пресс-секретарь Белого дома поддакивает боссу. "Мы видим народное восстание, организованное храбрыми иранскими гражданами. Америка ждет того дня, когда иранцы займут свое законное место среди свободных народов мира", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Именно американцев иранские власти назвали зачинщиками беспорядков. В стране моментально заблокировали мессенджер Telegram и ряд соцсетей, через которые, по мнению спецслужб республики, действовали провокаторы.

"Последние "цветные" революции на Ближнем Востоке показали, что интернет — мощная система управления социальными процессами, которые в одночасье превращаются в массовые беспорядки и управляются из одного центра, – отмечает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов. – Использование социального протеста для расширения его и перевода в более активную фазу говорит как раз о том, что Белый дом заинтересован в смене режима насильственным путем".

Накануне в Нью-Йорке постоянный представитель США в ООН была вынуждена оправдываться, что кашу в Иране заваривают не они. Все как-то само собой получается.

"Демонстрации возникли стихийно. Они практически в каждом городе Ирана. Это почти хрестоматийная картина восстания угнетенного народа против своих диктаторов. ООН должна это обсудить в ближайшие дни. Мы призываем провести внеочередные заседания и в Нью-Йорке, и в Женеве, в Совете по правам человека. Мы не должны молчать", — указала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Нет сомнений, что делегации США есть что рассказать миру. Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций, поведать в деталях, как, например, проводились массовые аресты и подавление движения Occupy Wall Street или как "зачищался" Фергюссон".

Когда Совбез ООН будет обсуждать ситуацию в Иране, пока не ясно. Между тем Турция выступила против вмешательства США в дела Исламской республики.

Глава Европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС внимательно следит за демонстрациями в Иране, и призвала стороны воздержаться от насилия.

Акции недовольных иранским режимом проходят уже в самом Евросоюзе. В центре Амстердама – митинг противников иранских властей. Его организовали представители иранской диаспоры Нидерландов.

Впрочем гораздо громче заявляют о себе сторонники президента Роухани. Толпы людей скандируют на улицах самых разных городов антиамериканские лозунги. Они кричат: "Смерть Америке, смерть дьяволу".

"Выход проправительственных сил на демонстрации в поддержку режима доложен стабилизировать ситуацию и показать протестующим, что с другой стороны выступает такая же организованная сила, которая заинтересована в реформировании страны", — указывает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Игорь Морозов.

Накануне президент Ирана заявлял, что протесты – это не угроза, а возможность. Власти намерены бороться с безработицей и ростом цен – ведь именно из-за этого народ первоначально и вышел на улицы.