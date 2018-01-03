В Чечне убит начальник отдела полиции

В чеченском селе Автуры вечером 3 января был застрелен начальник отдела МВД по Шалинскому району Абубакар Устарханов.

Преступник выстрелил полицейскому в спину, когда тот выходил из магазина, сообщил ТАСС представитель МВД Чечни. Ранения оказались для Устарханова смертельными.

По сообщению источника в правоохранительных органах, в населенном пункте закрыты магазины и перекрыт центр города. Появилась информация о личности нападавшего. Сейчас полиция ищет ранее судимого уроженца Шалинского района Баймурадова.