Южная Корея предложила олимпийцам из КНДР жить на корабле во время Игр

Олимпийскую национальную сборную КНДР во время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане могут разместить на корабле. Об этом сообщил губернатор южнокорейской провинции Чой Мун Сун. Также он заявил, что такой вариант уже предложен северокорейской стороне, которая в свою очередь пока изучает это предложение.

По одной из предполагаемых версий, спортсмены из КНДР будут приплывать к берегам Южной Кореи непосредственно к соревнованиям в своих видах спорта, а по завершении будут сразу же отправляться в Северную Корею. Также сообщается, что болельщиков из КНДР могут доставлять на Олимпиаду либо на кораблях, либо автобусами.

Напомним, что ранее Южная и Северная Кореи провели "горячую линию", на которой помимо политических отношений сторон обсуждалось и участие спортсменов из КНДР в Олимпиаде. Изначально инициатором выступления северокорейских олимпийцев в Пхенчхане выступил лидер КНДР Ким Чен Ын.