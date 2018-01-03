Теннис. Россиянин Рублев – в четвертьфинале турнира в Катаре

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в катарской Дохе. Во втором круге россиянин со счетом 6:4, 3:6, 6:4 одержал победу над испанским теннисистом Фернандо Вердаско. Поединок длился 1 час 57 минут.

Соперником Рублева по 1/4 финала станет представитель Хорватии Борна Чорич, который во втором круге оказался сильнее грузинского спортсмена Басилашвили (6:1, 6:3).

В рейтинге ATP Рублев занимает 39-ю строчку, в то время как Чорич – на 48-й. Теннисисты встречались между собой один раз и победа осталась за 20-летним москвичем.