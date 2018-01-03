Полиция перекрыла трассу в Югре после аварии с 10 погибшими

Трасса "Ханты-Мансийск – Нягань" перекрыта полицией после ДТП, в котором погибли 10 человек. Такая мера была принята, чтобы не мешать расследованию.

"В связи с необходимостью дополнительных следственных действий дорога перекрыта", — сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

В ДТП столкнулись легковые автомобили Mazda-6 и Renault Duster. Пока полиции неизвестно, которая из машин вылетела на встречную полосу. В расследовании участвуют специалисты из местного подразделения СКР. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства.

Родственники 10 жертв, среди которых было четверо детей, оповещены о случившемся. Управление МЧС сообщило, что с ними работает психолог.