Трамп стал более популярным

Уровень популярности президента США Дональда Трампа повысился в конце прошлого года и достиг 39 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, организованного социологической службой Gallup, передает ТАСС.

Согласно данным исследования, на последней неделе 2017 года 39 процентов американцев одобрительно высказались о работе Трампа, тем не менее 55 процентов опрошенных работу главы государства не одобряют. В опросе приняли участие 1500 человек.

Больше всего у президента США сторонников среди республиканцев: в его пользу высказались 82 процента однопартийцев. Из независимых респондентов Трампа поддерживают 34 процента, из демократов – 9 процентов.

Для сравнения: в конце октября Трампа поддерживали лишь 33 процента американцев, 62 процента придерживались противоположного мнения. Средний уровень популярности Трампа в 2017 году составлял 39 процентов.

Социологи затруднились пояснить, чем был вызван рост популярности главы государства в конце года. Они напомнили лишь о принятом законе о налоговой реформе, которая, как уверял Трамп, должна привести к снижению налогов.