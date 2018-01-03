Футболист "МанСити" Сильва: мой новорожденный сын борется за жизнь

Испанский футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва рассказал о том, что его новорожденный сын появился на свет раньше положенного срока и сейчас за его жизнь борются врачи. Именно из-за преждевременных родов жены испанца он не принимал участие в нескольких декабрьских играх за "МС".

"Хочу поделиться с вами новостью о том, что у меня родился сын Матео, но роды произошли слишком рано и каждый день он борется за свою жизнь с помощью врачей, — приводит слова Сильвы РИА Новости. – Хочу поблагодарить вас всех за любовь и хорошие пожелания, которые я получил в последнее время. Особенно хочу поблагодарить моих партнеров, главного тренера и всех в клубе за понимание моей ситуации".

В нынешнем сезоне Сильва провел за "горожан" в чемпионате Англии 19 матчей, забив пять мячей и сделав восемь результативных передач.