Макрон предложил разработать защиту от ложных новостей в Интернете

Президент Франции Эмануэль Макрон предложил разработать и принять закон о противодействии ложным новостям в Интернете. Об этом он заявил в среду в Елисейском дворце, выступая перед представителями Ассоциации президентской прессы, передает ТАСС.

По словам Макрона, во Франции необходимо защитить "демократическую жизнь от ложных новостей добавив, что это становится особо актуальным в предвыборный период.

Как сообщил французский лидер, правительство представит законопроект о государственных аудиовизуальных средствах до конца 2018 года. Он также пообещал, что все предложения будут вынесены для обсуждения представителей СМИ.