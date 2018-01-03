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3 января 201822:18

СБУ обвинило российские спецслужбы в "антиукраинских провокациях"
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Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы задержали в Москве гражданина Украины, участника военной операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам. В сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства, это действие охарактеризовано как "очередная антиукраинская провокация".

По сообщению украинских СМИ, Негода направлялся в Саратов к родственникам в Саратов, но был задержан в Москве в конце декабря.

Ранее глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в военной операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

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