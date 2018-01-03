Хиллари Клинтон уличили в сговоре с прессой

Хиллари Клинтон уличили в сговоре с прессойЧитайте нас в Telegram
Хиллари Клинтон вновь в центре внимания прессы. И все благодаря новой публикации WikiLeaks. В этот раз речь идет о сговоре Клинтон с прессой по делу, получившему название Кейблгейт. Согласно новым данным, журналисты The New York Times не просто предупредили Клинтон о самой крупной утечке секретных документов госдепа, но и сообщили подробный график запланированных публикаций.
Скандальный сайт обнародовал письмо, датированное ноябрем 2010 года. Его автор — журналист авторитетного издания The New York Times Скотт Шейн. Адресовано послание ни много, ни мало заместителю госсекретаря по связям с общественностью Филиппу Кроули. В нем Шейн перечисляет, буквально по дням недели, предстоящие публикации. Заранее, за девять дней. И все они на основе секретных дипломатических телеграмм и депеш, переданных WikiLeaks в ведущие американские СМИ. Разумеется, без спроса властей.
"Итак, Северная Корея и Гуантанамо – истории на вторник. На среду – Пакистан и Blackwater. Четверг – Россия и Канада. В пятницу – коррупция в Афганистане и Карзай. В субботу – Йемен. В воскресенье – Китай. В понедельник – финансирование терроризма и вероятно что-то по Ираку, по которому у вас еще нет телеграмм. Во вторник – торговля оружием и вероятно что-то по НАТО, по которому у вас тоже нет телеграмм", — говорится в письме.
Кто знает, чего ожидать в дальнейшем, но, как вы могли заметить, в отличие от заявления Белого дома, который ожидал, что WikiLeaks обнародует "несколько сотен тысяч" документов в воскресенье вечером, на деле они выпустили всего 220, включая и те отредактированные документы, которые предоставили им мы, а также многие другие.
Если вкратце, журналист предлагает представителю госдепа обсудить грядущие разоблачения. Возможно, чтобы избежать неминуемого гнева властей и обвинений в госизмене. Но также вполне вероятно, предполагают в самом WikiLeaks, чтобы дать госдепартаменту шанс, либо развернуть публикации в выгодном для себя ракурсе, либо и вовсе отвлечь от них внимание. Удалось ли окружению Клинтон или ей самой воспользоваться предоставленной возможностью, не уточняется.
Кейблгейт стал третьей в серии крупномасштабных утечек секретных документов, распространенных WikiLeaks в 2010 году. Сначала был слив документов о войне в Афганистане в июле, затем – утечка о войне в Ираке в октябре. Ну а третья, и далеко не последняя часть, касалась международной переписки с сотнями посольств за последние 40 с лишним лет. Это дипломатический анализ мировых лидеров, оценки стран и масса вопросов: Ближний Восток, ядерное разоружение, война с терроризмом и закрытие Гуантанамо. И далеко не все предназначалось для широкой огласки.
Еще один, довольно весомый камень в огород госпожи Клинтон прилетел из стана республиканцев. В ходе расследования утечек с сервера бывшего госсекретаря, тех, о которых стало известно в марте 2016-го, обнаружились нарушения, допущенные ФБР.
"Самое главное – что следователи ФБР, которые оценивали обвинения в расследовании по делу о переписке Хиллари Клинтон, склонны верить, что там были нарушения закона, и мы видим это в ранних черновиках заявления Джима Коми, где было использовано выражение "грубая неосторожность", а затем его заменили на более мягкое "очень небрежно", что освободило Хиллари Клинтон от обвинений в преступлении", — отмечает член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гейтс.
Кроме того, выяснилось, что контролировал ход расследования центральный штаб ведомства в Вашингтоне, хотя сервер Клинтон базировался в Нью-Йорке. А также в документах изменили имя IT-специалиста, обслуживавшего сервер госсекретаря, а сам он дал ложные показания. К тому же лично приложил руку к уничтожению почтового архива, запрошенного судом.
"И главный вопрос: кто те люди в департаменте юстиции или где-то еще, которые контролировали улики и помогли Клинтон. Вот что нам надо выяснить", — продолжает Мэтт Гейтс.
Вот так, по итогам проверки ФБР, в действиях Клинтон не нашли состава преступления, несмотря на то, что более 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч посланий были удалены вопреки установленным правилам архивирования. Вся эта история сильно подмочила репутацию Клинтон-кандидата в президенты. Но свой проигрыш она предпочла списать на якобы существующие связи ее соперника Дональда Трампа с Россией и вмешательством Москвы в американские выборы. Историю, которую в штабе демократов придумали буквально за несколько часов после поражения Клинтон. А собрать досье о мнимом вмешательстве заказали все той же The New York Times. И журналисты поработали от души.
"Да, мы наняли мистера Стила, глубоко уважаемого эксперта по России. Мы не обсуждали это решение ни с нашими клиентами, ни с кем-то еще", — заявляют бывшие журналисты, основатели аналитической компании FusionGPS Гленн Симпсон и Питер Фритш.
Как в свою очередь выяснили журналисты Daily Mail, нанятый ими Кристофер Стилл на этом неплохо заработал, так и не доказав существования связей Трампа с Москвой.
На днях в своем Twitter, Дональд Трамп поздравил сотрудников NYT со сменой издателя. Заодно он пожелал изданию вернуться к кодексу, который в свое время провозгласил их бывший владелец Адольф Окс: подаче новостей объективно, без страха или личной выгоды, независимо от того, какие силы в них заинтересованы.
-
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
- Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
-
Выбор редакции: новости, которые удивили в уходящем году
- Главные события 2017-го по версии западных СМИ
- Слова года
- С 1 января на Земле будут жить 7,444 миллиарда человек
- Cамые популярные коубы года
- Cамые смешные фото из мира животных
-
Что будет с рублем в 2018, на фоне падения доллара?
- Почему 2018 год будет годом роста нефти
- 8 вероятных вооруженных конфликтов в 2018 году
- Топ-5 самых успешных ICO года
- Самые удачные сделки 2017 года
-
Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм
- Генсек ООН обратился к миру с предостережением
- Протесты в Иране: погибли 12 человек
- На стороне ИГИЛ: коалиция перебрасывала боевиков зерновозами
- Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Как нескучно провести праздники
- Тверская улица превратилась в сказочный мир
- Центр Москвы отдадут пешеходам
- Сомнительная пиротехника: опасный товар без лицензии и накладных
- Как разнообразить новогоднее меню и сэкономить
-
Европа во власти шторма
- Почему оливье с майонезом лучше не есть
- Номер 1 в топ-листе российского кинопроката
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Северная Корея начинает переговоры с Южной
Хиллари Клинтон уличили в сговоре с прессой
Легенды хоккея провели благотворительный матч
Порошенко: худшее в украинской экономике позади
Трамп стал более популярным
В Берлине решают вопрос о правящей коалиции
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс
"Тренер": кино на спортивных скоростях
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
В Чечне убит начальник отдела полиции
Полиция: украинскую правозащитницу зарезали
Индийские пилоты подрались в воздухе
Трамп обещал поддержать народ Ирана "в надлежащее время"
Савченко пригрозила властям кровавой расплатой
Стражи исламской революции: смута в Иране окончена
Спринт на "Тур де Ски" отменен из-за ливня и ветра
Евгений Гинер: лишь бы покупать — это не про меня
Из Газы по Израилю ударили ракетой
Александр Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ
Рождество в Москве будет самым теплым в истории
В Зимбабве крокодилы напали на лодку с туристами
Мировой футбол в России: бесплатные визы, волонтеры, стадионы
В США умер главный мормон
Тайсон займется выращиванием лечебной марихуаны
Топ топов-2017. Абсолютный рейтинг фильмов года
Неисправный российский Ми-24 упал в Сирии: пилоты погибли
Медиакорпорации: 10 главных событий 2017 года
Ретрогейминг: почему все снова "любят Dendy"
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере