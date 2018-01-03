Хиллари Клинтон уличили в сговоре с прессой

Хиллари Клинтон вновь в центре внимания прессы. И все благодаря новой публикации WikiLeaks. В этот раз речь идет о сговоре Клинтон с прессой по делу, получившему название Кейблгейт. Согласно новым данным, журналисты The New York Times не просто предупредили Клинтон о самой крупной утечке секретных документов госдепа, но и сообщили подробный график запланированных публикаций.

Скандальный сайт обнародовал письмо, датированное ноябрем 2010 года. Его автор — журналист авторитетного издания The New York Times Скотт Шейн. Адресовано послание ни много, ни мало заместителю госсекретаря по связям с общественностью Филиппу Кроули. В нем Шейн перечисляет, буквально по дням недели, предстоящие публикации. Заранее, за девять дней. И все они на основе секретных дипломатических телеграмм и депеш, переданных WikiLeaks в ведущие американские СМИ. Разумеется, без спроса властей.

"Итак, Северная Корея и Гуантанамо – истории на вторник. На среду – Пакистан и Blackwater. Четверг – Россия и Канада. В пятницу – коррупция в Афганистане и Карзай. В субботу – Йемен. В воскресенье – Китай. В понедельник – финансирование терроризма и вероятно что-то по Ираку, по которому у вас еще нет телеграмм. Во вторник – торговля оружием и вероятно что-то по НАТО, по которому у вас тоже нет телеграмм", — говорится в письме.

Кто знает, чего ожидать в дальнейшем, но, как вы могли заметить, в отличие от заявления Белого дома, который ожидал, что WikiLeaks обнародует "несколько сотен тысяч" документов в воскресенье вечером, на деле они выпустили всего 220, включая и те отредактированные документы, которые предоставили им мы, а также многие другие.

Если вкратце, журналист предлагает представителю госдепа обсудить грядущие разоблачения. Возможно, чтобы избежать неминуемого гнева властей и обвинений в госизмене. Но также вполне вероятно, предполагают в самом WikiLeaks, чтобы дать госдепартаменту шанс, либо развернуть публикации в выгодном для себя ракурсе, либо и вовсе отвлечь от них внимание. Удалось ли окружению Клинтон или ей самой воспользоваться предоставленной возможностью, не уточняется.

Кейблгейт стал третьей в серии крупномасштабных утечек секретных документов, распространенных WikiLeaks в 2010 году. Сначала был слив документов о войне в Афганистане в июле, затем – утечка о войне в Ираке в октябре. Ну а третья, и далеко не последняя часть, касалась международной переписки с сотнями посольств за последние 40 с лишним лет. Это дипломатический анализ мировых лидеров, оценки стран и масса вопросов: Ближний Восток, ядерное разоружение, война с терроризмом и закрытие Гуантанамо. И далеко не все предназначалось для широкой огласки.

Еще один, довольно весомый камень в огород госпожи Клинтон прилетел из стана республиканцев. В ходе расследования утечек с сервера бывшего госсекретаря, тех, о которых стало известно в марте 2016-го, обнаружились нарушения, допущенные ФБР.

"Самое главное – что следователи ФБР, которые оценивали обвинения в расследовании по делу о переписке Хиллари Клинтон, склонны верить, что там были нарушения закона, и мы видим это в ранних черновиках заявления Джима Коми, где было использовано выражение "грубая неосторожность", а затем его заменили на более мягкое "очень небрежно", что освободило Хиллари Клинтон от обвинений в преступлении", — отмечает член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гейтс.

Кроме того, выяснилось, что контролировал ход расследования центральный штаб ведомства в Вашингтоне, хотя сервер Клинтон базировался в Нью-Йорке. А также в документах изменили имя IT-специалиста, обслуживавшего сервер госсекретаря, а сам он дал ложные показания. К тому же лично приложил руку к уничтожению почтового архива, запрошенного судом.

"И главный вопрос: кто те люди в департаменте юстиции или где-то еще, которые контролировали улики и помогли Клинтон. Вот что нам надо выяснить", — продолжает Мэтт Гейтс.

Вот так, по итогам проверки ФБР, в действиях Клинтон не нашли состава преступления, несмотря на то, что более 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч посланий были удалены вопреки установленным правилам архивирования. Вся эта история сильно подмочила репутацию Клинтон-кандидата в президенты. Но свой проигрыш она предпочла списать на якобы существующие связи ее соперника Дональда Трампа с Россией и вмешательством Москвы в американские выборы. Историю, которую в штабе демократов придумали буквально за несколько часов после поражения Клинтон. А собрать досье о мнимом вмешательстве заказали все той же The New York Times. И журналисты поработали от души.

"Да, мы наняли мистера Стила, глубоко уважаемого эксперта по России. Мы не обсуждали это решение ни с нашими клиентами, ни с кем-то еще", — заявляют бывшие журналисты, основатели аналитической компании FusionGPS Гленн Симпсон и Питер Фритш.

Как в свою очередь выяснили журналисты Daily Mail, нанятый ими Кристофер Стилл на этом неплохо заработал, так и не доказав существования связей Трампа с Москвой.

На днях в своем Twitter, Дональд Трамп поздравил сотрудников NYT со сменой издателя. Заодно он пожелал изданию вернуться к кодексу, который в свое время провозгласил их бывший владелец Адольф Окс: подаче новостей объективно, без страха или личной выгоды, независимо от того, какие силы в них заинтересованы.