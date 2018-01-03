СМИ: футболист "Арсенала" Санчес зимой может оказаться в "МанСити"

Чилийский нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес может пополнить ряды "Манчестер Сити" в нынешнее трансферное окно.

Известно, что наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть форварда в команде уже в январе. Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на испанское издание Marca, у Санчеса есть устная договоренность с "Сити" о том, что он станет игроком клуба летом 2018 года, однако решение о трансфере игрока в ближайшее время продиктовано тем, что один из бомбардиров "МС" Габриэл Жезус получил травму.

Санчес провел в английской премьер-лиге за "Арсенал" 18 игр, забив семь мячей и сделав пять голевых передач. Ранее появлялась информация о том, что некоторые одноклубники чилийца высказались за то, чтобы он покинул ряды "канониров".