Зигмар Габриэль: перемирие в Донбассе не должно зависеть от выборов президента в России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль выразил надежду, что обеспечение надежного перемирия в Донбассе не будет зависеть от президентских выборов в России. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.

Речь идет о размещении миротворцев ООН на территории Донбасса. "Надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", — заявил Габриэль. Президентские выборы состоятся 18 марта.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает идею присутствия миротворческой миссии на Украине. Однако подчеркнул, что миротворцы ООН должны находиться только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности представителей ОБСЕ.

Вместе с тем глава немецкого внешнеполитического ведомства на прошедшем 3 января брифинге в Киеве говорил о другом. Миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса и быть вооружены. Кроме того, обязательным условием их размещения должно стать "возобновление территориальной целостности Украины".

Украинские власти так же придерживаются мнения, что миссия ООН должна разместиться на всей территории страны и иметь расширенный мандат. Перспективу прямого диалога с ополченцами Киев отвергает.