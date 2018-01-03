Теннисист Джокович готов выступить на двух турнирах в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович сообщил, что сыграет в двух выставочных турнирах, которые пройдут накануне Открытого чемпионата Австралии. Известно, что по итогам выступлений серба на этих соревнованиях он примет решение о возможном участии и в самом Australian Open. Старт первого по счету турнира Большого шлема будет дан 15-го января.

Напомним, что Джокович из-за травмы локтя не выступает на теннисных турнирах с июля 2017 года. В конце декабря теннисист заявил, что восстановился от повреждения и готов вновь стать первой ракеткой мира. Впрочем, после этого он снялся сначала с турнира в Абу-Даби, а потом и в Дохе.