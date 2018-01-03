Манафорт требует от минюста США ограничить полномочия спецпрокурора по "российскому делу"

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт требует от министерства юстиции США ограничить полномочия спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается "вмешательством" России в американские выборы. Кроме того, Манафорт обвиняет министерство в превышении полномочий. Об этом говорится в иске, поданном 3 января в суд, сообщает РИА Новости.

Манафорт просит суд "помешать" Мюллеру вести побочные расследования, не имеющие отношения к "российскому делу", и издать соответствующее решение. Также он заявил, что превысил полномочия и первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн, который не препятствовал Мюллеру.

Поводом для иска послужило заявление Мюллера. Ранее он обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтста в отмывании десятков миллионов долларов и лоббировании интересов украинских властей.

Дело о мнимом российском вмешательстве в выборы в США и предполагаемых связях Трампа с Россией расследуют в американском минюсте и конгрессе. При этом обвинения опровергают как Кремль, так и Белый дом.