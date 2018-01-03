Сборная России по гандболу одержала третью победу в отборе к чемпионату мира-2019

Мужская сборная России по гандболу в третьем матче отборочного раунда чемпионата мира 2019 года одержала выездную победу со счетом 27:19 над командой Люксембурга. Эта встреча стала для соперников первым очным поединком. По ходу игры российские гандболисты не дали усомниться в своем преимуществе, не дав своим оппонентам шансы выйти вперед в счете.

Этот успех стал третьим подряд для подопечных Эдуарда Кокшарова. Ранее российская команда одолела команды Словакии и Финляндии и продолжает лидировать в своей отборочной группе.

Следующий матч сборная России проведет 6 января в Краснодаре, когда сыграет ответный матч с Люксембургом. После этого, 11 января российская команда встретится со Словакией в гостях, а 13 января – с Финляндией на домашней площадке в Казани.