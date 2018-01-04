В Швейцарии из-за порывов ветра с рельсов сошел пассажирский поезд

В Швейцарии из-за непогоды поезд сошел с рельсов. Катастрофа произошла в регионе Бернского Оберланда, где бушует зимний шторм "Бурглинд".

Umgekippte Lastwagen und mehrere Verletzte: So hat Sturm #Burglind in der Schweiz gewütet. ^ab pic.twitter.com/eEEqdrZniv — SRF News (@srfnews) 3 января 2018 г.

По сообщениям синоптиков, скорость ветра достигает 200 километров в час. Во время мощного порыва опрокинулся один из вагонов. Восемь человек получили травмы, передает телеканал "Россия 24".

От буйства стихии страдают и города. Так, в Берне ветер уронил рождественскую ель.