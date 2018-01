В Швейцарии из-за порывов ветра с рельсов сошел пассажирский поезд

В Швейцарии из-за непогоды поезд сошел с рельсов. Катастрофа произошла в регионе Бернского Оберланда, где бушует зимний шторм "Бурглинд".

По сообщениям синоптиков, скорость ветра достигает 200 километров в час. Во время мощного порыва опрокинулся один из вагонов. Восемь человек получили травмы, передает телеканал "Россия 24".

The end of #Christmas — #Bern🎄 blown away by #Hurricane #Burglind, bashing #Switzerland with winds up to 195kmh — 121mph on #Pilatus mountain

(📷:@tagesanzeiger) pic.twitter.com/DdNf2maooz