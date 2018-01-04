На северо-западе МКАД столкнулись шесть автомобилей

Крупное ДТП произошло на 70 километре внешней стороны МКАД – столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы. В результате аварии пострадали три человека, в том числе грудной ребенок.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства ДТП.