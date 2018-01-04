Баскетбол. "Локомотив-Кубань" и "Зенит" одержали победы в Кубке Европы

Российские клубы "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив-Кубань" из Краснодара одержали синхронные победы в рамках Кубка Европы над "Лиетувос Ритас" (98:96) и "Будучностью" (68:62) соответственно. Обе победы были одержаны на выезде.

Краснодарский клуб к середине матча проигрывал с 13-очковым разрывом, но в третьей десятиминутке кубанцы смогли вернуться в игру, когда одержали победу в четверти со счетом 26:9. В заключительном игровом отрезке баскетболисты "Локо" упрочили свое преимущество и довели матч до итоговой победы со счетом 68:62.

В следующем раунде железнодорожники встретятся с итальянским "Тренто". Поединок состоится 10 января в Краснодаре.

В свою очередь "Зенит" в Литве также встретил огромное сопротивление со стороны хозяев. Уже в первой четверти литовцы повели в счете плюс восемь очков, однако в следующие двадцать минут игры баскетболисты с берегов Невы отыгрались и повели в счете все с тем же восьмиочковым отрывом. Но последняя четверть вновь осталась за баскетболистами хозяев, однако для победы им этого не хватило– 98:96 в пользу "Зенита".

Следующим соперником российского клуба станет итальянский "Торино". Команды встретятся 10 января.