Авария под Ханты-Мансийском: движение на трассе восстановлено

После ДТП под Ханты-Мансийском восстановлено движение на участке трассы Ханты-Мансийск – Нягань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Трагедия произошла вечером 3 января. В Октябрьском районе ХМАО столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четверо детей и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело.