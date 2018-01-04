"Арсенал" в лондонском дерби вырвал ничью у "Челси" на 92-й минуте матча

В центральном матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" на своем домашнем стадионе "Эмирейтс" принимал "Челси". Игра завершилась вничью 2:2, а команда Арсена Венгера в дополнительное время смогла уйти от поражения, ведя по ходу матча.

Именно "канониры" открыли счет в поединке, когда Джек Уилшир по истечении часа игры после рикошета в центре штрафной в одно касание пробил под перекладину ворот Петра Чеха. Удар для вратаря "Арсенала" стал неберущимся.

Но уже спустя четыре минуты гости получают право на пробитие пенальти – в своей штрафной на Эдене Азаре сфолил Эктор Бельерин, а сам пострадавший сравнял счет на табло. Ранее он ни разу не забивал на стадионе "Арсенала". Более того, подопечные Антонио Конте за шесть минут до истечения основного времени игры вышли вперед – отличился один из самых результативных защитников "Челси" Маркос Алонсо.

Однако футболисты "Арсенала" все-таки смогли уйти от поражения, когда провинившийся ранее Бельерин ударом из пределов штрафной установил окончательный счет матча – 2:2.

После ничьей "синие" набрали 46 очков и упустили возможность вернуть себе вторую строчку в английской премьер-лиге. На один балл их опережает "Манчестер Юнайтед" (47) и на 16 – лидирующий "Манчестер Сити" (62).

В активе "Арсенала" 39 баллов, что позволяет ему занимать шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.