Пожар в особняке Клинтонов потушили

Пожарные потушили огонь в особняке Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, передает телеканал CBS. По уточненным данным, пожар начался в небольшом доме на территории владения, а не в основном здании.

О жертвах и пострадавших не сообщалось. Причина возгорания пока неизвестна.

Authorities extinguish fire on Bill and Hillary Clinton's Chappaqua property; footage from scene does not show extensive damage, @CBSNewYork reports https://t.co/1fEP6TT9G0 pic.twitter.com/IsoXukpfmG — CBS News (@CBSNews) 3 января 2018 г.

Дом в городе Чаппакуа супруги Клинтон приобрели в 1999 году почти за два миллиона долларов, отмечает ТАСС. Здание построено в 1889 году. В 2016 Клинтоны купили еще один особняк поблизости и объединили прилегающие территории.