Пожар в особняке Клинтонов потушили

Пожарные потушили огонь в особняке Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, передает телеканал CBS. По уточненным данным, пожар начался в небольшом доме на территории владения, а не в основном здании.

О жертвах и пострадавших не сообщалось. Причина возгорания пока неизвестна.

Authorities extinguish fire on Bill and Hillary Clinton's Chappaqua property; footage from scene does not show extensive damage, @CBSNewYork reports https://t.co/1fEP6TT9G0 pic.twitter.com/IsoXukpfmG