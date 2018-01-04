На новогоднем праздновании в Москве отравились 11 артистов

Одиннадцать артистов отравились на новогодних мероприятиях, приводящихся у Колонного зала Дома Союзов в Москве. На место для проведения эпидемиологического расследования срочно направлены специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Праздничные мероприятия продолжаются. Ситуацию держит под контролем столичное управление Роспотребнадзора.