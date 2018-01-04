Министр обороны Перу ушел в отставку

Хорхе Ньето Монтесинос, министр обороны Перу, подал в отставку. О своем желании оставить пост он заявил президенту Педро Кучински еще 23 декабря 2017 года, напоминает РИА Новости. А официальная информация о его отставке появилась 3 января 2018 года.

За последние две недели в Перу подали в отставку уже трое высокопоставленных политиков. Кроме Монтесиноса свои посты покинули глава МВД Карлос Басомбрио и министр культуры Сальвадор дель Солар.