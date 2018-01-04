Тренер "Севильи" Монтелла дебютировал в клубе с победы

Наставник испанской "Севильи" Винченцо Монтелла, возглавивший клуб в конце декабря 2017 года, провел свой первый матч в качестве главного тренера андалусийцев. Дебютный поединок итальянского специалиста пришелся на матч 1/8 финала Кубка Испании против "Кадиса". Подопечные Монтеллы не испытали проблем с представителем второго по силе дивизиона Испании и одержали победу со счетом 2:0. Забитыми голами еще в первом тайме отметились Нолито и Хесус Навас.

Отметим, что за пять минут до конца матча футболист "Кадиса" Понсе имел возможность сократить разрыв в счете, однако с 11-метровой отметки не смог поразить ворота "Севильи".

Из остальных матчей данной стадии отметим гостевые победы "Алавеса" над "Форментерой" (3:1) и мадридского "Атлетико" – над "Льейдой" (4:0). "Валенсия" на выезде сыграла вничью с "Лас-Пальмасом" – 1:1.

Ответные матчи пройдут с 9 по 11 января.