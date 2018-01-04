Температура в Москве выше нормы на 10 градусов

4 января столичный регион проведёт на границе взаимодействия атлантического циклона и сибирского антициклона, передает Центр погоды ФОБОС. Это противостояние отметится небольшими локальными осадками, а вот температура по-прежнему превышает нормальные сезонные показатели на 10 градусов, что больше соответствует началу апреля.

В Москве и области преобладает облачная погода, местами возможны небольшие осадки. Максимальная температура в мегаполисе плюс 1 – плюс 3 градуса, в Подмосковье 0 – плюс 3 градуса. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление без существенных изменений — 744 миллиметра ртутного столба.