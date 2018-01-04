Теннис. Павлюченкова проиграла Осаке на Кубке Хопмана

В австралийском городе Перт в третьем туре Кубка Хопмана теннисистка сборной России Анастасия Павлюченкова встречалась со спортсменкой из Японии Наоми Осакой. В поединке, который длился более двух часов, победа в трех сетах осталась за представительницей страны Восходящего солнца – 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

В следующем матче игрок российской сборной Карен Хачанов встретится с Юичи Сугитой. После одиночных встреч состоится микст-поединок сборной России и Японии.

Напомним, что в первых двух турах Кубка Хопмана российские теннисисты со счетом 1:2 проиграли сборной США, а команде Швейцарии уступили 0:3. Пара Хачанов/Павлюченкова занимает третье место в своей группе. В финал выходит лишь одна сборная, занявшая первое место.