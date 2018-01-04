Президент США Дональд Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах. Об этом говорится в официальном заявлении Белого Дома. Теперь этим вопросом будет заниматься Министерство внутренней безопасности США.

По словам Трампа, многие штаты отказались предоставить достоверную информацию о голосовании. А без этих данных дальнейшее разбирательство, по мнению политика, невозможно.

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Дональд Трамп учредил комиссию после череды заявлений о фальсификациях на выборах президента США в 2016 году. Эксперты должны были изучить процесс голосования и предоставить соответствующий отчет, напоминает телеканал "Россия 24".