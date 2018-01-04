Демографическая перезагрузка: на что теперь можно потратить материнский капитал?

В наступившем году в России заработали новые законы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране. Документы были приняты на основе инициатив Владимира Путина. Так, например, материнский капитал теперь можно использовать на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двух месяцев.

Россия ищет пути объезда. Впереди – двойная демографическая яма. Молодые семьи сегодня – это те самые дети девяностых, поколение малочисленное. Плюс к этому – в стране сейчас очередной спад рождаемости. Он бывает каждые 25 лет со времен Великой Отечественной войны.

Последние годы число новорожденных в России стабильно снижается. И если в 2015 году детей всего на 2 тысячи меньше, чем в предыдущем, то в 2016 – разница уже в 52 тысячи. Тенденция сохранялась и в ушедшем году. "В 2017 году – обвальный спад рождаемости. Фактически минус 11 процентов по сравнению даже с прошлым годом по рождаемости, — говорит Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. — И впереди у нас глубочайшая демографическая яма. К 2020 году 800 тысяч человек — естественная убыль населения".

Реформа демографической политики начинается с материальной поддержки тех, у кого родился первый ребенок. Это ежемесячные выплаты от государства. Получат их семьи, где среднедушевой доход не больше, чем полтора прожиточных минимума по региону. Сумма тоже зависит от того, где живет семья. Самые низкие выплаты – в Тамбовской области: 8500 тысяч при доходе семьи не более 42,5 тысячи. Московские семьи получат чуть более 14 тысяч, это если общий доход не превышает 84,5 тысячи. Самые большое пособие на Чукотке – 22 тысячи.

"Материальные трудности – основной сдерживающий фактор в решении иметь детей, — считает Сергей Рыбальченко, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы. — Меры, которые были приняты по поддержке рождаемости 10 лет назад, привели к рождению более 2 миллионов детей. И меры сейчас приведут к дополнительному рождению".

Материнский капитал – разовая выплата за второго или последующих детей. Это как раз одна из тех программ, с помощью которой демографический кризис 10 лет назад удалось отложить. Теперь ее действие продлено на три года, до 2021 года. А список того, на что можно деньги потратить, расширен.

Традиционно россияне расходуют средства маткапитала, чтобы улучшить жилищные условия. В последние два года это сделали более 90 процентов родителей. Образование предпочитают около 8 процентов. Желающих пополнить накопительную часть пенсии матери совсем мало – меньше процента.

С 2016 года потратить деньги можно еще на адаптацию детей-инвалидов. А с 2018 года маткапитал покрывает новые статьи расходов – детский сад и даже услуги няни для малыша (начиная с двух месяцев). Если, конечно, с няней заключен официальный договор.

Квартирный вопрос – тоже в программе демографической перезагрузки. С этого года семьи, где больше одного ребенка, получают скидку на ипотеку. Если процентная ставка по кредиту больше 6 процентов, разницу возьмет на себя государство. К примеру, при ипотечной ставке 10,5 четыре процента платит бюджет. Речь, правда, только о покупке нового жилья. И скидка будет временной: три года субсидий для семей с двумя детьми. Пять лет – тем, у кого детей трое и больше. По прогнозам, за время действия программы помощь окажут полумиллиону семей.

Ну и еще одна крупная статья бюджетных расходов – строительство и ремонт детских поликлиник. В ближайшие три года каждый регион получит на эти цели по 10 миллиардов рублей.