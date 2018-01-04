НХЛ. Передача Бучневича не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Чикаго"

В Национальной хоккейной лиге прошел очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду проиграл "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 2:5.

В составе хозяев шайбы забросили Ник Холден (19-я минута) и Мика Зибанеджад (32-я) с передачи российского нападающего Павла Бучневича. У победителей отличились Винсент Хиностроза (17-я), Ник Шмальц (29-я), Патрик Шарп (43-я), Джонатан Тэйвз (60-я) и Патрик Кейн (60-я). Последние два гола были забиты "Чикаго" уже в пустые ворота. Форвард "Блэкхоукс" Артем Анисимов продолжает восстанавливаться после травмы и участия в матче не принимал.

В другой игре дня "Детройт Ред Уингз" дома в овертайме победил "Оттаву Сенаторз" со счетом 2:1.