СМИ: на северокорейский город упала баллистическая ракета

Издание The Diplomat, ссылаясь на правительство США, сообщило, что 29 апреля 2017 года на северокорейский город Токчхон упала межконтинентальная баллистическая ракета "Хвансон-12". Инцидент был следствием неудачного запуска, передает РИА Новости.

Население города, на который упали обломки ракеты, составляет 237 тысяч человек. Ракета нанесла серьезный ущерб промышленным и сельскохозяйственным постройкам.

"Хвансон-12" находилась в воздухе лишь минуту после запуска и пролетела 70 километров. Возможно, из-за наличия в ракете неизрасходованного топлива взрыв был очень сильным. Однако ракета упала в промышленную зону в нерабочие часы – скорее всего, большого количества жертв удалось избежать, считают журналисты.