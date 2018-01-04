В Петропавловске-Камчатском проверили целостность зданий после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском обследовали здания на предмет повреждений после землетрясения. В первую очередь рабочие группы обошли социально значимые объекты и жилые дома. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

"Социального напряжения среди населения нет", — говорится в сообщении МЧС.

Подземный удар произошёл в районе мыса Шипунского. Это около ста километров от города, сообщает телеканал "Россия 24". Магнитуда землетрясения составила 5,6. Сейсмологи говорят, что угрозы цунами нет.