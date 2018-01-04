Япония нужна помощь России и Китая для сдерживания КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал прессе о вызовах, стоящих перед страной в новом году.

В первую очередь, японские власти беспокоит напряженность на Корейском полуострове и вопросы безопасности. Япония стремится к тесному сотрудничеству с Россией и Китаем для выполнения всех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН по корейской проблеме.

Синдзо Абэ рассказал о планах Японии нарастить возможности обороны. Ракетные испытания Пхеньяна заставляют Токио принимать ответные меры, пишет ТАСС.

Вместе с этим Япония "намерена продвигать политику изменения КНДР своего курса".