Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 января 201809:59

В Чечне ликвидирован убийца полицейского
Читайте нас в Telegram

В Чечне полиция и Росгвардия ликвидировали 27-летнего Хамзата Баймурадова, расстрелявшего в среду начальника отделения полиции села Автуры. Ранее судимый Баймурадов спрятался на окраине села Автуры, но был обнаружен в ходе оперативно-поисковых мероприятий.

На предложение сдаться боевик ответил огнем, и был уничтожен, пишет ТАСС.

Пострадавших при нейтрализации Баймурадова нет, рассказал министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.

Коротко

10:03

При обстреле военной базы в Сирии погибли двое россиян

09:45

В Чечне ликвидирован убийца полицейского

08:55

СМИ: на северокорейский город упала баллистическая ракета

08:38

В приморском санатории четверо детей обварились кипятком

04:02

Число жертв ДТП с пассажирским автобусом в Перу выросло до 51

02:51

Цена нефти марки Brent вернулась к уровню 2015 года

02:23

Обнародованы фото американской ядерной кнопки

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

При обстреле военной базы в Сирии погибли двое россиян

При обстреле военной базы в Сирии погибли двое россиян

1 час назад
В Югре следователи ищут очевидцев гибели 10 человек

В Югре следователи ищут очевидцев гибели 10 человек

45 минут назад
СМИ: на северокорейский город упала баллистическая ракета

СМИ: на северокорейский город упала баллистическая ракета

2 часа назад
Девять человек заживо сгорели в Новосибирской области

Девять человек заживо сгорели в Новосибирской области

1 час назад
Температура в Москве выше нормы на 10 градусов

Температура в Москве выше нормы на 10 градусов

3 часа назад
Фильм "Движение вверх" стал лидером российского кинопроката за несколько дней

Фильм "Движение вверх" стал лидером российского кинопроката за несколько дней

14 часов назад
358
Цена нефти марки Brent вернулась к уровню 2015 года

Цена нефти марки Brent вернулась к уровню 2015 года

8 часов назад
Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

Рубль в январе: меняем привычки, ищем баланс

22 часа назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

30.12.2017 05:42
"Тренер": кино на спортивных скоростях

"Тренер": кино на спортивных скоростях

02.01.2018 20:45
Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

3 часа назад
Кому особенно тяжело будет в новом году: 12 компаний

Кому особенно тяжело будет в новом году: 12 компаний

4 минуты назад
Прогноз "Фильм Про": "Движению вверх" покорится миллиард рублей

Прогноз "Фильм Про": "Движению вверх" покорится миллиард рублей

20 минут назад
В России прекращено производство популярного препарата

В России прекращено производство популярного препарата

1 час назад
Мы открылись. Специальный репортаж Александры Суворовой

Мы открылись. Специальный репортаж Александры Суворовой

1 час назад
68
В Чечне ликвидирован убийца полицейского

В Чечне ликвидирован убийца полицейского

1 час назад
Курс на перспективу. Китай покончит с бедностью

Курс на перспективу. Китай покончит с бедностью

1 час назад
66
Сборная России по гандболу с большим отрывом обыграла команду Люксембурга

Сборная России по гандболу с большим отрывом обыграла команду Люксембурга

1 час назад
В Петропавловске-Камчатском проверили целостность зданий после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском проверили целостность зданий после землетрясения

2 часа назад
В приморском санатории четверо детей обварились кипятком

В приморском санатории четверо детей обварились кипятком

2 часа назад
Демографическая перезагрузка: на что теперь можно потратить материнский капитал?

Демографическая перезагрузка: на что теперь можно потратить материнский капитал?

2 часа назад
Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу: что изменилось для бизнеса?

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу: что изменилось для бизнеса?

3 часа назад
Экипаж Васильева одержал вторую победу на ралли-рейде Africa Eco Race

Экипаж Васильева одержал вторую победу на ралли-рейде Africa Eco Race

4 часа назад
В Иране могут заблокировать Telegram на фоне беспорядков

В Иране могут заблокировать Telegram на фоне беспорядков

4 часа назад
Африканские студенты в Карелии открывают для себя мир зимних развлечений

Африканские студенты в Карелии открывают для себя мир зимних развлечений

4 часа назад
В Сочи задержали мужчину, стрелявшего из автомата на Новый год

В Сочи задержали мужчину, стрелявшего из автомата на Новый год

5 часов назад
Бывший фотограф Белого дома обнародовал фото ядерной кнопки

Бывший фотограф Белого дома обнародовал фото ядерной кнопки

9 часов назад
На новогоднем праздновании в Москве отравились 11 артистов

На новогоднем праздновании в Москве отравились 11 артистов

10 часов назад
В Швейцарии из-за порывов ветра с рельсов сошел пассажирский поезд

В Швейцарии из-за порывов ветра с рельсов сошел пассажирский поезд

11 часов назад
Челябинская Швейцария. Почему курорт входит в десятку лучших в России

Челябинская Швейцария. Почему курорт входит в десятку лучших в России

15 часов назад
732
Нет контрафакту: в РФ ужесточат правила торговли алкоголем

Нет контрафакту: в РФ ужесточат правила торговли алкоголем

15 часов назад
Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"

Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"

17 часов назад
Мария Шарапова рассказала о съемках в фильме "Восемь подруг мисс Оушен"

Мария Шарапова рассказала о съемках в фильме "Восемь подруг мисс Оушен"

17 часов назад
Мировой футбол в России: бесплатные визы, волонтеры, стадионы

Мировой футбол в России: бесплатные визы, волонтеры, стадионы

21 час назад
86
Топ топов-2017. Абсолютный рейтинг фильмов года

Топ топов-2017. Абсолютный рейтинг фильмов года

22 часа назад
Медиакорпорации: 10 главных событий 2017 года

Медиакорпорации: 10 главных событий 2017 года

23 часа назад
Ретрогейминг: почему все снова "любят Dendy"

Ретрогейминг: почему все снова "любят Dendy"

03.01.2018 09:27
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

02.01.2018 08:37
Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

28.12.2017 17:10