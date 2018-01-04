В Чечне ликвидирован убийца полицейского

В Чечне полиция и Росгвардия ликвидировали 27-летнего Хамзата Баймурадова, расстрелявшего в среду начальника отделения полиции села Автуры. Ранее судимый Баймурадов спрятался на окраине села Автуры, но был обнаружен в ходе оперативно-поисковых мероприятий.

На предложение сдаться боевик ответил огнем, и был уничтожен, пишет ТАСС.

Пострадавших при нейтрализации Баймурадова нет, рассказал министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.