"Арсенал" нашел замену Санчесу в лице Обамеянга

Руководство лондонского "Арсенала" активно рассматривает варианты замены чилийского полузащитника Алексиса Санчеса, который в самое ближайшее время может покинуть клуб. Одним из главных кандидатов является габонский форвард дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг.

Представители лондонского клуба долгое время следят за Обамеянгом. Ранее стало известно, что габонец не собирается продлевать контракт с "Боруссией", а одним из новых вариантов его продолжения карьеры назывался испанский "Атлетико", отмечает Чемпионат.com. Санчесом в свою очередь активно интересуется "Манчестер Сити", в услугах чилийского футболиста заинтересован сам главный тренер горожан Хосеп Гвардиола.