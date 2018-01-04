Сборная России по гандболу с большим отрывом обыграла команду Люксембурга

Сборная России по гандболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 27:19 в гостевом матче квалификации чемпионата мира 2019 года и с шестью очками возглавила турнирную таблицу.

Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда, сообщает телеканал "Россия 24". На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии. Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы.

Участие в чемпионате мира уже обеспечили себе сборные Франции (победитель прошлого мирового первенства), Дании и Германии (хозяева соревнований).